Для таксистов хотят организовать доступ к бесплатному Wi-Fi в 13 городах РФ

Сервис «Яндекс Такси» внедрил новую функцию для водителей — на карте приложения теперь отображаются точки с бесплатным Wi-Fi. Об этом сообщает информагентство ТАСС.
Разработка призвана помочь водителям продолжать работу при проблемах с мобильным интернетом. Особенность функции — возможность заранее загружать карту города, что позволяет находить точки доступа даже без подключения к сети.
По замыслу разработчиков, нововведение должно снизить количество технических сбоев во время поездок. Это особенно актуально для районов с нестабильным интернет-соединением.