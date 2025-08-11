Тольяттинская «Ладья» обыграла уфимский «Толпар» в двух контрольных матчах

Молодежные команды встречались 10-го и 11 августа. Обе игры остались за клубом из 63-го региона (6+).
В воскресенье тольяттинцы одолели уфимцев с разницей в две шайбы — 5:3. В составе гостей из Самарской области отличились Владислав Федоров, Марат Калимуллин, Даниил Пешницын, Александр Морозов и Федор Горшков.
А сегодня «Ладья» разгромила «Толпар» со счетом 4:1. В первом периоде дубль оформил Матвей Умеренков. После перерыва Руслан Умеров увеличил преимущество молодежки «автозаводцев» до +3. Хозяева ответили точным броском Валерий Буздыганов — 3:1.
В финальной 20-минутке Умеренков забросил третью шайбу — 4:1.
Далее команды договорились об овертайме и серии буллитов. В дополнительное время забил Петр Михальченко. Штрафные броски тоже остались за Тольятти.
Ранее новичок «Лады» из Канады Уильям Дюфур рассказал о планах на предстоящий сезон.
