23 года в образе: как советская разведчица-нелегал жила под прикрытием в Канаде

11 августа 1973 года вышел фильм «Семнадцать мгновений весны». Пожалуй, самая известная картина о разведчиках-нелегалах. Имя главного героя — Штирлиц — стало нарицательным, а сам он — персонажем многих анекдотов. Разведчики-нелегалы — это те самые люди, которые работают абсолютно скрыто, без видимой связи с правительством своей страны. О своей деятельности «Вечерней Москве» рассказала одна из представителей романтической профессии.
Работа — моя жизнь. Это выражение мы слышим довольно часто от людей, которые считают, что их жизнь тесно переплетена с профессиональной деятельностью. Именно таким человеком, у которого работа и жизнь переплелись настолько плотно, что трудно сказать, где заканчивается одна и начинается другая, стала полковник Службы внешней разведки в отставке Елена Вавилова.
Как говорит Елена Станиславовна, этот путь она выбрала осознанно и посвятила этой деятельности более 20 лет своей жизни.
— Выбор в пользу разведки я сделала в 21 год, когда была студенткой третьего курса строительного факультета Томского государственного университета, — вспоминает она. — Именно тогда мне сделали предложение пройти подготовку.
И, как добавляет Елена Вавилова, на тот момент, когда нужно было делать выбор, о разведке она знала мало, и эти знания были получены в основном из книг и фильмов о легендарных советских шпионах. Тогда для нее в этой деятельности была определенная доля романтики, но четкого понимания о том, что предстоит делать и чему нужно научиться, не было.
— Единственное, что я понимала, разведка — это та организация, которая защищает нашу страну. И я хотела быть частью большого дела по защите и предотвращению угроз по отношению к свой Родине, — объясняет она.
Выбор был сделан. И впереди ждала долгая специфичная и секретная подготовка к новой работе, о которой никто не должен был знать: ни родные, ни друзья, ни однокурсники. Впрочем, один-единственный человек, который знал о выборе Елены Вавиловой, все же был. Это ее супруг Андрей Безруков. На тот момент он тоже был студентом того же университета.
— Предполагалось, что мы будем работать за рубежом и выдавать себя за людей другой национальности. Поэтому подготовка была интенсивная, прежде всего учили французский и английский языки. Их нужно было освоить на уровне родных, — объясняет она. — Вся подготовка велась в Москве и была индивидуальной, никаких других людей, готовящихся к подобной работе, мы никогда не видели.
Помимо изучения языков, молодые люди осваивали и навыки, необходимые разведчику, такие как азбука морзе, уметь принять радиограмму, изучали шифры — как расшифровать и зашифровать сообщение, чтобы никто другой его не мог прочитать. Учились и «видеть», есть ли за ними «хвост». То есть ведется ли наружное наблюдение и как от него скрыться. Много времени было отведено и на физическую подготовку.
— Конечно, нас учили, как выстраивать отношения с людьми, но больше этому мы научились уже на практике, — говорит Елена Станиславовна. — Помимо всего этого нужно было изучить и привычки людей, которые жили в тех странах, где мы должны были работать. И это было, признаюсь, сложной задачей, так как предстояло не только выучить, как правильно говорить и изъясняться, а именно как себя вести, чтобы не отличаться от местных.
И здесь невольно вспоминается пословица «Привычка — вторая натура», и от нее сложно отказаться, сложно поменять, особенно если на это дано не так много времени. С новыми привычками будущим разведчикам нужно было не только научиться жить, но и сродниться с ними. А их было немало.
— Например, в западных странах, когда что-то считают на пальцах, люди разгибают их, а мы, наоборот, сгибаем, — перечисляет Елена Вавилова. — Поскольку мы готовились работать в Северной Америке, изучали американский диалект, нам нужно было научиться и вести себя как американцы — улыбаться открытой широкой улыбкой, громко и уверенно говорить. Вот, например, мы, русские люди, часто отводим глаза, когда говорим с человеком, американцы же во время разговора прямолинейно смотрят на собеседника. И знаете, если человек не привык к такой манере общения, то она смущала, было очень некомфортно, но надо было научиться. И вести себя так, как делали это те актеры, на которых мы смотрели в фильмах. Мы полностью имитировали их поведение, манеру речи, мимику, жесты.
Первой страной назначения, куда должны были отправиться разведчики, была Канада. Но до отъезда туда было несколько, как их называет Елена Вавилова, тренировочных поездок в другие страны. Чтобы почувствовать себя в образе иностранцев.
К слову, немаловажным фактором для таких знакомств стало время. Обучение молодых людей шло в период, когда в стране был «железный занавес», люди не могли свободно выезжать за границу в путешествия, все контакты с иностранцами были сведены к минимуму.
— А еще ездили для того, чтобы купить себе одежду, она должна была быть произведена в западных странах. Из нашей страны мы абсолютно ничего не могли с собой взять, отличались даже такие мелочи, как расческа или зубная щетка, — вспоминает Елена Станиславовна. — И, казалось бы, незначительные мелочи могли нас запросто выдать.
Наступил первый рабочий день, наверное, для любого человека выход на новую работу связан с волнением, небольшим переживанием и уверенностью в том, что опытные коллеги помогут, при необходимости всегда что-то подскажут и дадут совет.
У Елены Вавиловой всего этого не было. Кстати, не было и самой Елены Станиславовны Вавиловой. Эта девушка осталась где-то далеко, за тысячи километров от нового места жительства, а на канадскую землю ступила уроженка Монреаля Трэйси Ли Энн Фоли.
Вспоминая свой первый рабочий день, а им стал день прибытия в страну, разведчица говорит, что эмоции в душе, конечно, были. И волнение, и внутреннее напряжение, и даже немного страх, но внешне это не считывалось.
— Разведка — это такая необычная профессия, которая требует много инициативы от самого человека. То есть специфика в том, что у тебя нет начальника под боком, коллег. Нам еще повезло в том, что мы были вдвоем с супругом и могли друг другу что-то подсказать. Его новое имя, кстати, звучало как Дональд Ховард Хитфилд, — говорит она. — Эта работа требует от человека сосредоточенности, внимания ко всему, что происходит. Нужно самому принимать решения и отвечать за них. То есть помощи извне у нас не было никакой.
К сказанному Елена Вавилова добавляет, что разведчику необходимо очень много качеств, которые в других профессиях не так важны: самостоятельность, креативность, умение придумать что-то неординарное и, конечно же, определенная смелость.
— Мы осознавали, что у нас есть задача, нам нужно было вжиться в образ и в ту культуру, в которую мы попали, обосноваться, получить профессию, дополнительные документы, такие, например, как водительские права. Начать работать и зарабатывать деньги. И все это нас очень стимулировало, — поясняет она.
Началась совершенно новая жизнь, которая растянулась на двадцать три года. А вместе с ней началась и ответственная работа разведчиков-нелегалов на свою страну.
Семейная пара Трэйси Ли Энн Фоли и Дональд Ховард Хитвилд ничем не отличалась от своих новых сограждан. Молодая супруга устроилась на работу бухгалтером на швейной фабрике, супруг же стал работать в автомобильной компании по аренде машин.
— Мы понимали, что на таких позициях являемся людьми, которые не представляют никакого интереса. Нам нужно было расширять свои контакты и идти туда, где мы могли бы получить важную для нашей страны информацию. К людям, которые принимают решения, — вспоминает Елена Вавилова. — И мы это сделали, этот путь занял у нас несколько лет. Ничего сразу, конечно, не получается, как и в любой работе. Разведка не исключение — нужно приобрести опыт.
Кстати, опыт приходилось нарабатывать не только профессиональный, но и житейский. Так, например, первое время, как рассказывает Елена Станиславовна, было сложно понимать шутки собеседников.
— Здесь самое главное не подавать вида, а улыбаться и реагировать как остальные, а потом уже дома разобрать прозвучавшую шутку и понять, в чем же ее суть, — рассказывает она. — А вот наши русские черты, доброта и отзывчивость, у меня первое время очень ярко проявлялись. Я хотела всем помочь, даже вопреки своему комфорту и желаниям. И это отличало меня от остальных. В Канаде люди более прагматичные и делают только то, что им удобно и выгодно.
Так что, по словам Елены Станиславовны, пришлось провести работу над собой.
В семье разведчиков существовало одно-единственное правило, которое они не нарушали ни при каких условиях: перевоплотившись в людей другой национальности, они никогда больше не говорили на русском языке, даже друг с другом.
— Это было бы очень опасно, всегда существует вероятность, что кто-то может «прочитать» по губам, — объясняет Елена Вавилова. — Да и если бы мы дома вдвоем начали шептаться на русском, то чувство ностальгии и нахлынувшие воспоминания о Родине, близких и родных людях однозначно выбили бы из колеи. Конечно, все эти воспоминания жили внутри каждого из нас, но решение, которое мы приняли для себя, было трудным, но единственно правильным. Каждая работа подразумевает и время для отдыха, то есть отпуск.
— И в нашей профессии были моменты, когда мы могли уехать на какое-то время, но отъезд нужно было согласовать через шифровку с нашим Центром, который был в Москве, — рассказывает Елена Станиславовна. — И если нам разрешали, мы уезжали. И во время отдыха мы совершенно ни с кем не хотели знакомиться, потому что в обычной жизни в нашем рабочем ритме мы, наоборот, активно искали контакты, общения. А на отдыхе мы искали уединения, чтобы немного психологически отдохнуть.
Примерно каждые три года приезжала Елена Вавилова и в Москву, чтобы увидеться с родителями, родными, которые, кстати, не знали, чем она занимается, где работает и живет.
— Для них у нас была легенда: родители думали, что мы с мужем работаем переводчиками в разных зарубежных компаниях. Страны мы называли другие, а не ту, в которой жили, — рассказывает она. — Редкие звонки домой объясняла тем, что компания не приветствует это. А передавать новости о нашей жизни, я сказала, по возможности буду через наших коллег.
Недостаток общения с родителями в какой-то мере компенсировали открытки к праздникам и дням рождения, которые они получали от дочери.
— Когда отпуск заканчивался, перед тем как уехать из Москвы, я садилась и собственноручно писала эти открытки: «С Новым годом!», «С 8 Марта!» и другие, их было много, на год-два вперед, — говорит она.
Эти открытки всегда доходили до адресата вовремя. Они оправлялись из разных стран или передавались родителям якобы от коллег дочери.
Не секрет, что разведчик-нелегал проживает две жизни совершенно разных людей. И если со своей жизнью все понятно, там есть истории, знакомые, родственники и друзья, одноклассники и воспоминания, то биография другого человека, за которого ты себя выдаешь, — полностью миф, как, собственно, и сама личность.
— Сейчас уже можно об этом говорить, что в разведке иногда использовались имена и фамилии реально рожденных людей. И это как раз наш случай. Мы носили имена людей, которые действительно родились в Канаде, но умерли в младенчестве, — рассказывает она. — Раньше это было делать можно, так как сведения о рождении и смерти человека не находились в единой базе.
Поэтому всю биографию маленькой канадской девочки Трэйси — детство и школьные годы, до мельчайших деталей, нужно было придумать и вообразить.
— Как быть, если кто-то вдруг попросит показать школьные фото? А я же говорила, что в свей работе разведчик-нелегал должен обладать разными качествами, в том числе креативностью и быстротой мышления. И это как раз один из немногих случаев, к которым мы всегда были готовы, — улыбаясь, говорит Елена Станиславовна. — Нужно что-то быстро придумать и объяснить.
Как говорит Елена Вавилова, если бы сейчас она вновь вернулась в те времена, когда стояла перед выбором своего дальнейшего профессионального пути, то ничего бы в своей жизни она менять не стала.
— Я бы выбрала путь, который прошла, — говорит полковник Службы внешней разведки в отставке. — Эта работа научила меня многому, дала возможность сделать что-то полезное для страны, открыла другие культуры и страны. И конечно, воспитала силу характера. Может быть, в другой профессии мы бы не стали такими ответственными людьми, которые не сдадутся и будут находить выход из любой ситуации.
КСТАТИ.
Елена Вавилова о работе разведчика-нелегала рассказала в своих книгах.
Так, в 2020 году увидела свет книга «Женщина, которая умеет хранить тайны», соавтором произведения стал коллега Андрей Бронников.
Уже на следующий год у автора вышли сразу две книги — «Зашифрованное сердце» и произведение, написанное вместе с супругом Андреем Безруковым, «Нетворкинг для разведчиков: как извлечь пользу из любого знакомства», которые продолжили тему разведки.
А личная история жизни и работы советских и российских разведчиков-нелегалов полковника Службы внешней разведки в отставке Елены Вавиловой и ее супруга полковника Службы внешней разведки Андрея Безрукова легла в основу остросюжетного 12-серийного российского сериала «Русские».
В ТЕМУ.
В Москве в 2022 году появился памятник, посвященный отечественным разведчикам-нелегалам всех времен.
Открытие монумента, который установлен в столичном районе Ясенево, на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ, было приурочено к столетнему юбилею российской нелегальной разведки.
Образ советского разведчика-нелегала Максима Исаева — Штирлица, сыгранного легендарным советским актером Вячеславом Тихоновым в сериале «Семнадцать мгновений весны», лег в основу монумента.
Кстати, на монументе выбиты слова из песни «Мгновения» на стихи Роберта Рождественского и музыку Микаэла Таривердиева, которая звучала в сериале: «Надо просто помнить долг, от первого мгновенья до последнего».