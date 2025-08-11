23 года в образе: как советская разведчица-нелегал жила под прикрытием в Канаде

— Например, в западных странах, когда что-то считают на пальцах, люди разгибают их, а мы, наоборот, сгибаем, — перечисляет Елена Вавилова. — Поскольку мы готовились работать в Северной Америке, изучали американский диалект, нам нужно было научиться и вести себя как американцы — улыбаться открытой широкой улыбкой, громко и уверенно говорить. Вот, например, мы, русские люди, часто отводим глаза, когда говорим с человеком, американцы же во время разговора прямолинейно смотрят на собеседника. И знаете, если человек не привык к такой манере общения, то она смущала, было очень некомфортно, но надо было научиться. И вести себя так, как делали это те актеры, на которых мы смотрели в фильмах. Мы полностью имитировали их поведение, манеру речи, мимику, жесты.