В Ростовской области выполнили почти половину годового плана дорожных работ

«У нас был определенный переходный период, когда разрабатывали нормативные документы. На сегодняшний день, подчеркну, все регламенты разработаны, мы начали предоставление услуг. И, если говорить о разрешениях на строительство, у нас 22 разрешения выдано на 36 многоквартирных домов. В этих проектах планируется реализовать, построить и ввести в эксплуатацию чуть более 900 тысяч кв. жилья в Ростове-на-Дону и на территории Аксайского района», — рассказал Сергей Вифлянцев.