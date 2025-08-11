В Ростовской области выполнили почти половину годового плана дорожных работ

В Ростовской области подвели итоги развития дорожно-транспортного комплекса и строительной отрасли за первые шесть месяцев 2025 года. На пресс-конференциях представители региональных властей рассказали о выполненных работах, планах по модернизации инфраструктуры и новых мерах поддержки для застройщиков и дольщиков. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
Дорожно-транспортный комплекс.
В Ростовской области с начала сезона отремонтировали почти половину запланированных участков дорог, сообщила заместитель губернатора региона, министр транспорта Алена Беликова.
«По итогам I полугодия из 500 объектов работы уже завершены на 208 объектах общей протяженностью более 250 км. Из них 14 объектов регионального значения и 194 — местного значения», — поделилась замгубернатора. Она также добавила, что осенью этого года в регионе планируют завершить ремонт семи мостов. Работы пройдут в Багаевском, Веселовском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском и Песчанокопском районах.
В 2025 году на ремонт 860 км дорог выделено 32 млрд рублей, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
При этом одной из важнейших задач Ростовской области является завершение строительства Ростовского транспортного кольца вторым отрезком «Западной хорды», скоро соединят М-4 и трассу Ростов-Таганрог.
«Важность этой дороги трудно переоценить. Она выводит грузовые потоки, а это около 6 тысяч грузовиков, которые движутся через город. И, чтобы снизить нагрузку, должны дать им другой коридор — и второй этап нам поможет», — подчеркнула замгубернатора.
Также в 2026 году начнется строительство автодороги «Орбитальная-2», которая пройдет по Ростову и Аксайскому району и улучшит транспортную доступность микрорайона Суворовского. Среди прочих планов — в Ростовской области собираются обновить более 100 единиц пассажирского транспорта.
Кроме того, на пресс-конференции обсуждались вопросы улучшения качества перевозки, перехода на брутто-контракты и безналичную оплату проезда в транспорте.
«Мы с поставщиком меняем программное обеспечение, в сентябре обещают полностью заменить, и тогда все маршруты смогут работать в офлайне. И мы вернемся к системе, когда в случае отсутствия оплаты безналом пассажир имеет право ехать бесплатно», — рассказала Алена Беликова.
Помимо прочего, к 2026 году в регионе собираются ввести интеллектуальную транспортную систему.
По словам замгубернатора, до конца это года в опытную эксплуатацию уже введут первую часть системы.
«С ее помощью мы будем отслеживать, куда едут потоки, можем управлять в режиме реального времени светофорами, делать адаптивное регулирование. Очень широкий функционал у интеллектуальных транспортных систем: помимо управления дорожным движением, это еще и управление общественным транспортом и фактически всем, что связано с передвижением пешеходов, пассажиров, автомобилей в границах не только города, но и регионов», — объяснила спикер.
Строительство и жилье.
В январе-июне 2025 года в Ростовской области было введено в эксплуатацию 1,21 млн кв. метров жилья, сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Вифлянцев. 70% от этого объема составило индивидуальное жилье. При этом треть всего введенного жилья приходится на Ростов-на-Дону, но власти намерены наращивать темпы строительства во всех муниципалитетах.
«Все мы знаем об общеэкономических условиях в стране. Здесь речь идет об увеличении цен на жилье, повышении кредитных ставок, и как следствие — снижении спроса со стороны граждан. В этой сфере мы стараемся стимулировать рынок и реализуем ряд мер поддержки, направленных на снижение нагрузок по ипотеке и оказание отдельным категориям граждан дополнительной поддержки», — пояснил первый замминистра.
В 2025 году на эти цели из областного бюджета выделено почти 1,5 млрд рублей, что позволило оказать помощь более 1200 жителям.
По объему господдержки Ростовская область занимает десятое место в России и второе в ЮФО.
Господдержка распространяется на приобретение или строительство жилья на первичном рынке молодым и многодетным семьям, работникам бюджетной сферы, ветеранам боевых действий, молодым ученым, участникам СВО и членам их семей, а также водителям общественного транспорта.
Также Сергей Вифлянцев сообщил, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в регионе реализуется программа «Жилье», согласно которой до 2031 года планируется построить более 17 млн кв. метров жилья. В 2025 году целевой показатель составляет 2,75 млн кв. м. Кроме того, с июня 2025 года в Ростовской области возобновлена выдача разрешений на строительство многоквартирных домов, которая была приостановлена в декабре 2024 года.
«У нас был определенный переходный период, когда разрабатывали нормативные документы. На сегодняшний день, подчеркну, все регламенты разработаны, мы начали предоставление услуг. И, если говорить о разрешениях на строительство, у нас 22 разрешения выдано на 36 многоквартирных домов. В этих проектах планируется реализовать, построить и ввести в эксплуатацию чуть более 900 тысяч кв. жилья в Ростове-на-Дону и на территории Аксайского района», — рассказал Сергей Вифлянцев.
В начале года власти также провели аудит ранее выданных разрешений, чтобы оценить уровень обеспеченности новых районов социальной инфраструктурой.
Выяснилось, что в ряде мест наблюдается дефицит школ и детских садов.
«Основной целью аудита было понять, на сколько мы сегодня отстаем по инфраструктуре, потому что мы не можем все время строить только квадратные метры, не задумываясь о том, что параллельно с ними должны быть соцобъекты. Выявленные в ходе аудита вопросы касаются дефицита детских садов и школ. Решить эти проблемы помогут масштабные проекты комплексного развития территории», — подчеркнул он.
Напомним, что с инициативой по изменению градостроительной политики выступил врио губернатора Юрий Слюсарь. Решение о передаче полномочий по выдаче разрешений на региональный уровень было принято для контроля за инфраструктурным развитием и сохранением архитектурного облика городов.