Когда бетон важнее людей: кто и зачем превращает Ташкент в каменные джунгли?

Инициативная группа жителей уже начала сбор подписей под петицией против этого строительства. Об этом сообщил блогер Никита Макаренко. Документ жители намерены направить президенту Узбекистана. Люди открыто говорят: они не против развития города, но категорически против того, чтобы их жизнь превращали в бесконечную борьбу за солнце, воздух и элементарные удобства.
Застройка вразрез с законом
Согласно действующим строительным нормам, отдельно стоящие здания выше 12 этажей и вместимостью более 600 человек относятся к IV категории сложности. Размещение таких объектов в жилых массивах с плотной застройкой запрещено. Но кого это волнует? Разрешения, по словам жителей, уже «получены сверху». То есть формально — нарушать нельзя, но на деле — можно, если «есть отмашка».
По данным института «Ташгипрогор», плотность жилой застройки в махалле «Богсарой» уже превышает допустимую на 135%. Это означает, что в районе уже нет места для новых школ, детских садов, парковок и других жизненно важных объектов инфраструктуры. И несмотря на это, чиновники одобряют строительство прямо возле существующего детского сада и жилых домов.
Возможные последствия очевидны: перегруженные коммуникации, перебои с водой, газом, светом, проблемы с вывозом мусора и дорожным движением. В случае землетрясения — катастрофические риски. Кто за это будет нести ответственность? Или после ЧС мы снова услышим: «Никто не мог предвидеть»?
Власть слушает не жителей, а застройщиков
Особенно удручает позиция хокима Яккасарайского района Нилуфар Аллабергеновой, которая, по словам местных жителей, заявила: строительство будет, потому что на него якобы «уже дали добро сверху». Подобные заявления не оставляют сомнений: мнение горожан никого не интересует. Люди — не участники градостроительного процесса, а статисты в спектакле под названием «освоение территории и денег».
Согласно информации местных жителей, застройщик собирается обойти генеральный план, утвердив так называемый мастер-план развития территории напрямую через руководство страны — без учета мнения граждан и даже без полноценного общественного обсуждения. То есть молча, «по-тихому», скрывая и нарушения, и возмущение жителей.
Кто решает, каким будет город?
Хуже всего, что это далеко не единичный случай. Подобные истории разыгрываются в каждом районе Ташкента. Складывается ощущение, что в городе правят не интересы общества, а строительный бизнес. Власти заявляют о необходимости «развития города», но на деле это развитие оборачивается утратой облика столицы, разрушением городской среды и всё более невыносимыми условиями жизни.
Город превращается в бетонные джунгли, в которых всё меньше места для жизни — для воздуха, солнца, зелени, школ и детских площадок. Застройка ради застройки ведёт Ташкент к экологической, социальной и инфраструктурной катастрофе.
Жители не против развития. Они против хаоса. И если власть действительно заботится о людях, а не о прибыли — самое время доказать это на деле. Пока ещё не поздно.