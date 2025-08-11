Когда бетон важнее людей: кто и зачем превращает Ташкент в каменные джунгли?

Инициативная группа жителей уже начала сбор подписей под петицией против этого строительства. Об этом сообщил блогер Никита Макаренко. Документ жители намерены направить президенту Узбекистана. Люди открыто говорят: они не против развития города, но категорически против того, чтобы их жизнь превращали в бесконечную борьбу за солнце, воздух и элементарные удобства.