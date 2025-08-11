В Иркутске появится современный медицинский кластер для лечения и реабилитации

— Этот проект станет важным шагом в развитии высокотехнологичной медицины не только для жителей нашего региона, но и для пациентов со всей Сибири и Дальнего Востока. Особое значение он имеет для участников специальной военной операции, которым требуется длительная и качественная реабилитация, — подчеркнул Игорь Кобзев.