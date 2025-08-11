Ричмонд
В Иркутске появится современный медицинский кластер для лечения и реабилитации

Комплекс возведут в микрорайоне Юбилейном.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев одобрил проект создания крупного медицинского комплекса на базе Иркутского научного центра хирургии и травматологии. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, в микрорайоне Юбилейном планируется построить новый хирургический корпус с реабилитационным отделением и современный военный госпиталь.

— Этот проект станет важным шагом в развитии высокотехнологичной медицины не только для жителей нашего региона, но и для пациентов со всей Сибири и Дальнего Востока. Особое значение он имеет для участников специальной военной операции, которым требуется длительная и качественная реабилитация, — подчеркнул Игорь Кобзев.

Сегодня научный центр является ведущим медицинским учреждением. Ежегодно здесь проводят более 5 тысяч операций и принимают свыше 25 тысяч пациентов. Специалисты центра разрабатывают инновационные методы лечения травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и внутренних органов.

Как сообщил директор центра Владимир Сороковиков, только за последние два года здесь прошли лечение 510 участников СВО, большинство из которых получили помощь в уникальном для восточных регионов страны отделении гнойной травматологии.

