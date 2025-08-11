Ричмонд
С 13 августа изменится движение на ул. Демократической в Самаре

С 13 августа в областной столице временно изменится схема движения на перекрёстке улиц Демократической и Арены-2018.

В каждом направлении — как при въезде, так и при выезде из города — будет открыта только одна полоса. Въезд и выезд на улицу Арена-2018 по-прежнему останется закрытым, кроме поворота направо с улицы Демократической.

Ограничения связаны с работами по заливке монолитной железобетонной плиты, которая соединит буронабивные сваи. Завершить строительство планируют к 10 сентября 2025 года.

Ранее сообщалось, что для таксистов планируют организовать доступ к бесплатному Wi-Fi в 13 городах.

