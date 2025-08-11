С 13 августа изменится движение на ул. Демократической в Самаре

С 13 августа в областной столице временно изменится схема движения на перекрёстке улиц Демократической и Арены-2018.
В каждом направлении — как при въезде, так и при выезде из города — будет открыта только одна полоса. Въезд и выезд на улицу Арена-2018 по-прежнему останется закрытым, кроме поворота направо с улицы Демократической.
Ограничения связаны с работами по заливке монолитной железобетонной плиты, которая соединит буронабивные сваи. Завершить строительство планируют к 10 сентября 2025 года.
Ранее сообщалось, что для таксистов планируют организовать доступ к бесплатному Wi-Fi в 13 городах.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.