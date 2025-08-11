Юпитер в объятиях Венеры: омичам предстоит увидеть в небе захватывающее зрелище

О предстоящем 12 августа зрелищном астрономическом событии сообщил на своей странице соцсети «Вконтакте» руководитель омского планетария Владимир Крупко.
«12 августа, утром, произойдет захватывающее соединение Венеры и Юпитера — двух самых ярких планет на небе Земли. Эти планеты будут находиться очень близко друг к другу: на расстоянии всего 0°51' — это меньше двух дисков Луны. Самое лучшее соединение планет в этом году. Можно увидеть сияющую пару на утреннем небе незадолго до восхода Солнца, и даже с городской засветкой это зрелище будет весьма впечатляющим», — рассказал известный омский астроном.
Добавим, что благодаря Владимиру Крупко, постоянно анонсирующему интересные «небесные» события, омичи уже неоднократно любовались серебристыми облаками, парадом планет, «клубничной» Луной, а также редким для нашего региона северным сиянием.