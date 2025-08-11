Юпитер в объятиях Венеры: омичам предстоит увидеть в небе захватывающее зрелище

«12 августа, утром, произойдет захватывающее соединение Венеры и Юпитера — двух самых ярких планет на небе Земли. Эти планеты будут находиться очень близко друг к другу: на расстоянии всего 0°51' — это меньше двух дисков Луны. Самое лучшее соединение планет в этом году. Можно увидеть сияющую пару на утреннем небе незадолго до восхода Солнца, и даже с городской засветкой это зрелище будет весьма впечатляющим», — рассказал известный омский астроном.