Юпитер в объятиях Венеры: омичам предстоит увидеть в небе захватывающее зрелище

Красивое астрономическое событие произойдет уже завтра, 12 августа.

Источник: Комсомольская правда

О предстоящем 12 августа зрелищном астрономическом событии сообщил на своей странице соцсети «Вконтакте» руководитель омского планетария Владимир Крупко.

«12 августа, утром, произойдет захватывающее соединение Венеры и Юпитера — двух самых ярких планет на небе Земли. Эти планеты будут находиться очень близко друг к другу: на расстоянии всего 0°51' — это меньше двух дисков Луны. Самое лучшее соединение планет в этом году. Можно увидеть сияющую пару на утреннем небе незадолго до восхода Солнца, и даже с городской засветкой это зрелище будет весьма впечатляющим», — рассказал известный омский астроном.

Добавим, что благодаря Владимиру Крупко, постоянно анонсирующему интересные «небесные» события, омичи уже неоднократно любовались серебристыми облаками, парадом планет, «клубничной» Луной, а также редким для нашего региона северным сиянием.