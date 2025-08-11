Ричмонд
На две ночи ограничат движение на оживленной развязке в Алматы

В Алматы на время ограничат движение на участках транспортной развязки Жарокова — Аль-Фараби. Там запланирован ремонт дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.

Источник: Акимат Алматы

В сообщении говорится, что средний ремонт коснется нескольких участков транспортной развязки на пересечении улицы Жарокова и проспекта Аль-Фараби.

Он пройдет в два этапа, на каждом из которых запланировано перекрытие участков:

  • первый этап — с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа движение ограничат на участке от улицы Исиналиева до юго-восточного съезда транспортной развязки. Также будет перекрыт северо-восточный съезд развязки.
  • второй этап — с 22:00 12 августа до 06:00 13 августа движение будет перекрыто по северо-западному и юго-западному съездам транспортной развязки.

Сообщается, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.