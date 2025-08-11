Ричмонд
Опубликован прогноз магнитных бурь на 12 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.

12 августа ожидается малая магнитная буря, сила которой составит 4 баллов. Она постепенно начнется с утра и наберет мощность к вечеру. Ориентировочно, к 18:00 по красноярскому времени. Буря продлится пару часов.

Буря будет малой и не очень долгой, поэтому метеозависимым не стоит переживать о своем самочувствии.

Чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.