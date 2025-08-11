Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Башкирию ждет непогода: синоптики обещают грозы и туман

На Башкирию обрушатся ливни с градом.

Источник: Комсомольская правда

МЧС Башкирии предупреждает жителей о сложных погодных условиях в ближайшие 24 часа. В течение суток небо будет преимущественно затянуто облаками, но возможны и периоды прояснения.

По прогнозу синоптиков, местами пройдут кратковременные ливни, которые могут сопровождаться грозами. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5−10 метров в секунду. Ночные температуры ожидаются в пределах +9…+14 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.

Особую осторожность водителям стоит проявить в темное время суток и ранним утром: на дорогах вероятны туманы, снижающие видимость до 500 метров и менее.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.