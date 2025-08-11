Башкирию ждет непогода: синоптики обещают грозы и туман

МЧС Башкирии предупреждает жителей о сложных погодных условиях в ближайшие 24 часа. В течение суток небо будет преимущественно затянуто облаками, но возможны и периоды прояснения.
По прогнозу синоптиков, местами пройдут кратковременные ливни, которые могут сопровождаться грозами. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5−10 метров в секунду. Ночные температуры ожидаются в пределах +9…+14 градусов, днем воздух прогреется до +18…+23 градусов.
Особую осторожность водителям стоит проявить в темное время суток и ранним утром: на дорогах вероятны туманы, снижающие видимость до 500 метров и менее.
