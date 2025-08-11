Аэропорт Геленджика возобновил работу после ограничений

Аэропорт Геленджик сегодня, 11 августа, возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений из-за требований безопасности полетов. Сегодня ожидается прибытие и обратный вылет семи рейсов из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
В Геленджике приземлятся, а затем отправятся в пункты назначения лайнеры авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Red Wings.
Все операционные службы аэропорта работают для нормализации расписания и выполнения суточного плана полетов в полном объеме, говорится в официальном сообщении. Пассажиры и встречающие авиарейсы могут найти всю актуальную информацию на официальном сайте аэропорта (12+) в разделе «Онлайн-табло».
Статусы рейсов также можно уточнить в справочной службе аэропорта по телефону: 8−8614−199−009.
ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что в аэропорту Геленджика ограничили авиасообщение из-за угрозы БПЛА.