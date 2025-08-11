Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорт Геленджика возобновил работу после ограничений

Семь рейсов запланировано в аэропорту курорта сегодня.

Источник: Пресс-служба аэропорта Геленджик

Аэропорт Геленджик сегодня, 11 августа, возобновил работу в штатном режиме после временных ограничений из-за требований безопасности полетов. Сегодня ожидается прибытие и обратный вылет семи рейсов из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

В Геленджике приземлятся, а затем отправятся в пункты назначения лайнеры авиакомпаний «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Red Wings.

Все операционные службы аэропорта работают для нормализации расписания и выполнения суточного плана полетов в полном объеме, говорится в официальном сообщении. Пассажиры и встречающие авиарейсы могут найти всю актуальную информацию на официальном сайте аэропорта (12+) в разделе «Онлайн-табло».

Статусы рейсов также можно уточнить в справочной службе аэропорта по телефону: 8−8614−199−009.

ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что в аэропорту Геленджика ограничили авиасообщение из-за угрозы БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше