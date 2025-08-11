Жителей 5 улиц Самары расселят в рамках КРТ с 2026 по 2029 год

В Самаре в рамках программы комплексного развития территорий планируется расселение домов, расположенных на пяти улицах города. Работы начнутся в 2026 году и завершатся к 2029 году. Соответствующий график опубликовало ООО «Технический заказчик “Паритет”».
Под снос и расселение попадут дома на проспекте Кирова, улицах Победы, Краснодонской, Вольской, а также в переулке Юрия Павлова. Всего в списке — 43 жилых здания.
В частности, до 31 марта 2026 года будут расселены:
ул. Свободы, 136 / пр. Кирова, 66пр. Кирова, 68пр. Кирова, 72.
До 31 марта 2027 года планируется освободить:
пр. Кирова, 74пр. Кирова, 76пр. Кирова, 78пр. Кирова, 80 / ул. Вольская, 115.
До 31 марта 2028 года расселят:
ул. Краснодонская, 33 / ул. Свободы, 132.
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.