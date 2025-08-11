Путин оценил рост зарплат в Омской области

Хоценко согласился. «Приличный, причем это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам — у нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах: на Ямале, в Югре, что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата», — добавил глава Омской области.