Путин оценил рост зарплат в Омской области

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал приличным рост зарплат в Омской области.
В понедельник глава государства провел встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона информировал президента о социально-экономической ситуации в области. В частности, Хоценко отметил рост заработных плат — «порядка 18 процентов».
«Мы растем быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области», — отметил глава региона, добавив, что здесь «есть чем ответить».
«Но все-таки рост приличный — 17,8 процента», — оценил Путин показатели региона.
Хоценко согласился. «Приличный, причем это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам — у нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах: на Ямале, в Югре, что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата», — добавил глава Омской области.