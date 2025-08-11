Ричмонд
Омичам рассказали, когда закончится следующий учебный год

Правительство утвердило сроки обучения в 2025/26 году.

Источник: Om1 Омск

Министерство просвещения России объявило рекомендованные даты начала и завершения учебного года для образовательных учреждений на 2025/26 год. Учебный процесс начнётся 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.

В соответствии с рекомендациями осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в феврале — сроком на семь дней.

Также предложено использовать формат как четвертей, так и триместров для организации учебного года. Летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа 2026 года.

Эти меры направлены на создание единых стандартов обучения, соблюдение санитарных норм и предотвращение переутомления учащихся.