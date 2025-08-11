Омичам рассказали, когда закончится следующий учебный год

Министерство просвещения России объявило рекомендованные даты начала и завершения учебного года для образовательных учреждений на 2025/26 год. Учебный процесс начнётся 1 сентября 2025 года и завершится 26 мая 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.