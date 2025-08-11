Петербургские археологи нашли потерянный в 1940-х годах могильник Старой Ладоги

«Повторно найден грунтовый могильник, который был частично исследован в 38−48 годах [XX века], но, поскольку в то время фиксация была не настолько надежной, ориентиры были уничтожены, мы долгое время не знали, где же он реально находится, только догадывались. И в этом году удалось найти одно из погребений и, соответственно, восстановить местоположение этого памятника», — отметил Поляков.