Крымский мост сейчас — обстановка с очередями и временем ожидания

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 920 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Из Керчи выезда ждут 850 автомобилей. Время ожидания около трех часов», — отмечается в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.