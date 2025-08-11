Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымский мост сейчас — обстановка с очередями и временем ожидания

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняются трехчасовые автомобильные заторы перед пунктами досмотра с обеих сторон. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе к 14:00.

Источник: РИА "Новости"

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 920 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Из Керчи выезда ждут 850 автомобилей. Время ожидания около трех часов», — отмечается в сообщении.

На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.

Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.