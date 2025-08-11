Сроки рассмотрения заявлений об использовании маткапитала сократили

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Правительство России сократило сроки рассмотрения заявлений об использовании материнского капитала с 10 до 5 рабочих дней, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
«По поручению президента мы внесли ряд изменений и в правила его предоставления, чтобы получить средства маткапитала можно было бы быстрее и проще. Здесь мы вдвое сократим период рассмотрения заявления о его использовании — с 10 до 5 рабочих дней», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Кроме того, с 20 до 12 рабочих дней сократится срок рассмотрения таких заявлений и принятия решений по ним, если территориальному органу Социального фонда требуется запросить дополнительные документы.
«Важно, чтобы родители имели больше времени на детей, а не на оформление различного рода бумаг. Будем и дальше расширять поддержку семей, создавая для них необходимые условия», — заверил премьер.