Водителям скорой помощи доплатят сверхурочные в Нижнем Новгороде

Им приходилось перерабатывать во время пандемии.

Источник: Аргументы и факты

Водители скорой помощи получат сверхурочные за работу в 2022—2024 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».

Во время пандемии водители «скорой» работали больше, чем предполагала их ставка. Это запрещено законодательством, однако тогда такие ситуации оформлялись как «совместительство».

Длительные переговоры Профсоюза работников здравоохранения региона и администрации нижегородской Станции скорой помощи привели к разрешению проблемы. Водителям выплатят сверхурочные.

Кроме того, «скорая» привлекла в штат новых водителей. Нагрузка там снизилась. Необходимость в совместительстве исчезла.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших при атаке БПЛА на промзону в Арзамасском округе выросло до трех.

