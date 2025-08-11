Водителям скорой помощи доплатят сверхурочные в Нижнем Новгороде

Водители скорой помощи получат сверхурочные за работу в 2022—2024 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Во время пандемии водители «скорой» работали больше, чем предполагала их ставка. Это запрещено законодательством, однако тогда такие ситуации оформлялись как «совместительство».
Длительные переговоры Профсоюза работников здравоохранения региона и администрации нижегородской Станции скорой помощи привели к разрешению проблемы. Водителям выплатят сверхурочные.
Кроме того, «скорая» привлекла в штат новых водителей. Нагрузка там снизилась. Необходимость в совместительстве исчезла.
