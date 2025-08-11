Ричмонд
«Выносим из города»: омский губернатор пообещал новый аэропорт к 2028 году

Заявление о выносе омского аэропорта за пределы города было озвучено главой региона на встрече с Владимиром Путиным.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 11 августа, президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Информация о встрече появилась в телеграм-канале «РИА Новости».

«Обсуждалось развитие региона, в том числе ситуация с аварийным жильем, промпроизводство, уровень зарплат, инвестпроекты», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Отчитываясь о ситуации в регионе, губернатор озвучил сроки выноса за территорию города омского аэропорта. По утверждению Виталия Хоценко, новый аэропорт будет запущен к 2028 году.