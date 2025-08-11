«Выносим из города»: омский губернатор пообещал новый аэропорт к 2028 году

Сегодня, 11 августа, президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Информация о встрече появилась в телеграм-канале «РИА Новости».
«Обсуждалось развитие региона, в том числе ситуация с аварийным жильем, промпроизводство, уровень зарплат, инвестпроекты», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Отчитываясь о ситуации в регионе, губернатор озвучил сроки выноса за территорию города омского аэропорта. По утверждению Виталия Хоценко, новый аэропорт будет запущен к 2028 году.