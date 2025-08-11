Подогреваемые навесы и цифровая навигация появятся на Ленинградском вокзале

«Ленинградский вокзал меняется: совсем скоро он встретит вас обновленными платформами и распределительной площадкой. Совместно с коллегами АО “Мосинжпроект” подходим к ремонту комплексно: обновим не только терминал, но и ключевые пространства пути пассажира. Меняем все — от входа на вокзал до посадки в поезд», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на распределительной площадке появится современный навес высотой 15 м. Также будет установлена цифровая и динамическая навигация.
Кроме того, будут обновлены платформы дальнего следования: отремонтированы существующие навесы и заменены внутренние инженерные коммуникации. Также будут установлены экраны с информацией о ближайших поездах и номерах вагонов. Все новые навесы — с подогревом.
«Мы продолжаем масштабные работы по обновлению Ленинградского вокзала по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Помимо ремонта терминала, мы также заботимся о том, чтобы путь пассажира от прибытия на вокзал до посадки в поезд был комфортным в любое время года. Поэтому мы также приняли решение о проведении работ по обновлению платформ дальнего следования и распределительной площадки. 6,9 тыс. кв. м — площадь современного единого навеса над зоной выхода к поездам дальнего следования и платформенных навесов. Пространство станет светлее, безопаснее, инклюзивнее», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.