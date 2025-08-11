Подогреваемые навесы и цифровая навигация появятся на Ленинградском вокзале

«Мы продолжаем масштабные работы по обновлению Ленинградского вокзала по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Помимо ремонта терминала, мы также заботимся о том, чтобы путь пассажира от прибытия на вокзал до посадки в поезд был комфортным в любое время года. Поэтому мы также приняли решение о проведении работ по обновлению платформ дальнего следования и распределительной площадки. 6,9 тыс. кв. м — площадь современного единого навеса над зоной выхода к поездам дальнего следования и платформенных навесов. Пространство станет светлее, безопаснее, инклюзивнее», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.