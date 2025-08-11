Основатель МММ обманул миллионы людей, но помог сдерживать инфляцию

Сказать, что именно в те годы постсоветские граждане были дураками, не возьмусь. МММ потом неоднократно реинкарнировалась. Интересно, что гибель «МММ-2011» я предсказала. Как? В стране был период политической нестабильности, митинги, протесты. Разгон новой МММ, во-первых, мог добавить напряженности, потому что до сих пор неизвестно, сколько людей в нее включились, во-вторых, остановил бы вывод из экономики лишней денежной массы. Ничего смешного. «МММ-2011» появилась через неполные 2,5 года после всемирного финансового кризиса. У нас многие еще чувствовали на себе его последствия. Изъятие лишних денег и перераспределение их в пользу более крупных «вкладчиков» — это всегда перераспределение в пользу более дорогого сегмента потребления. Миллион мелких вкладчиков понесли в пирамиду деньги, на которые накупили бы себе в 2011 году миксеров, телефонов, микроволновок — то есть небольшие излишки. Их деньги достались уже сотне тысяч человек, на полученное каждый из них мог бы купить машину поновее или трижды слетать в Таиланд. Подорожали бы машины и полеты в Тай, а не микроволновки с телефонами. Выгода понятна?