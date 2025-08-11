Собянин открыл новый ревматологический корпус ГКБ № 1 имени Пирогова в Москве

«В Москве создали в 2023 году три ревматологических центра, сконцентрировали там специалистов, оборудование. И, конечно, встал вопрос о приспособлении помещений, новых зданий. Нашли здесь, в Пироговке, у вас старое здание, отреставрировали его, реконструировали, приспособили под новые задачи — получилось как новое. Здесь можно уже в одном месте получать все виды услуг: и диагностику, и лечение, и наблюдение. Так что я надеюсь, вы будете довольны», — сказал Собянин.