В Керчи несколько улиц останутся без воды 12 августа

Временное ограничение водоснабжения введут на некоторых улицах Керчи 12 августа.

Об этом проинформировали в администрации города.

Ориентировочно с 8:00 до 20:00 будет наблюдаться частичное или полное отсутствие водоснабжения, а также снижение давления.

Данные меры необходимы для проведения работ по замене аварийного участка водопровода, расположенного в районе улицы Ворошилова. Ограничение затронет улицы Буденного, Ворошилова (дома 1/1−23), Блюхера (дома 3,4,6,8), Марата (дома 1−20), Рыбаков, Новороссийская, Одесская, Херсонская, а также прилегающие к ним улицы и переулки.

Населению и предприятиям рекомендуется заблаговременно обеспечить запас питьевой воды на указанный период. Подвоз питьевой воды для населения будет организован по мере поступления заявок.