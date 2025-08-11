В Керчи несколько улиц останутся без воды 12 августа

Об этом проинформировали в администрации города.
Ориентировочно с 8:00 до 20:00 будет наблюдаться частичное или полное отсутствие водоснабжения, а также снижение давления.
Данные меры необходимы для проведения работ по замене аварийного участка водопровода, расположенного в районе улицы Ворошилова. Ограничение затронет улицы Буденного, Ворошилова (дома 1/1−23), Блюхера (дома 3,4,6,8), Марата (дома 1−20), Рыбаков, Новороссийская, Одесская, Херсонская, а также прилегающие к ним улицы и переулки.
Населению и предприятиям рекомендуется заблаговременно обеспечить запас питьевой воды на указанный период. Подвоз питьевой воды для населения будет организован по мере поступления заявок.