В Керчи несколько улиц останутся без воды 12 августа

Данные меры необходимы для проведения работ по замене аварийного участка водопровода, расположенного в районе улицы Ворошилова. Ограничение затронет улицы Буденного, Ворошилова (дома 1/1−23), Блюхера (дома 3,4,6,8), Марата (дома 1−20), Рыбаков, Новороссийская, Одесская, Херсонская, а также прилегающие к ним улицы и переулки.