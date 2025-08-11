Губернатор Федорищев коротко о главном — ремонт, культура, экология и спорт

Самарская область начинает неделю с позитивными обновлениями в здравоохранении, культуре, экологии и спорте. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.
Поликлиника в поселке Мирный Красноярского района на 60% готова к приёму пациентов. Завершены кровля, фасад, инженерные системы.
До конца 2025 года — полное обновление в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медпомощь здесь будут получать около 7200 человек.
Музеи региона получили «техно-апгрейд»: обновлена техническая база в музее Алабина, Музее Модерна, археологическом центре и домах-музеях Фрунзе и Ленина.
Установлены проекторы, акустические системы, мобильные кондиционеры и современное экспозиционное освещение — за счёт нацпроекта «Семья» и федеральной программы «Семейные ценности».
Театр «Колесо» в Тольятти меняется: утеплён и покрашен фасад, заменены окна и витражи, отремонтирована крыша.
В 2025 году проведут масштабный ремонт зрительных залов. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья».
«Дозор М3» вышел на маршрут: в пилотном режиме запущен мобильный экологический комплекс на патрульном авто минприроды.
Он автоматически фиксирует незаконные сбросы на контейнерных площадках и отправляет данные в министерство. Через МВД — в «Госуслуги».
Срок наказания нарушителей сократится с месяцев до дней.
Самара впервые приняла первенство России по лыжероллерам: более 150 спортсменов из 25 регионов соревновались у «Самара Арены».
Сборная Самарской области — 3-я в общекомандном зачёте.
