Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Федорищев коротко о главном — ремонт, культура, экология и спорт

Самарская область начинает неделю с позитивными обновлениями в здравоохранении, культуре, экологии и спорте.

Самарская область начинает неделю с позитивными обновлениями в здравоохранении, культуре, экологии и спорте. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Поликлиника в поселке Мирный Красноярского района на 60% готова к приёму пациентов. Завершены кровля, фасад, инженерные системы.

До конца 2025 года — полное обновление в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Медпомощь здесь будут получать около 7200 человек.

Музеи региона получили «техно-апгрейд»: обновлена техническая база в музее Алабина, Музее Модерна, археологическом центре и домах-музеях Фрунзе и Ленина.

Установлены проекторы, акустические системы, мобильные кондиционеры и современное экспозиционное освещение — за счёт нацпроекта «Семья» и федеральной программы «Семейные ценности».

Театр «Колесо» в Тольятти меняется: утеплён и покрашен фасад, заменены окна и витражи, отремонтирована крыша.

В 2025 году проведут масштабный ремонт зрительных залов. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Семья».

«Дозор М3» вышел на маршрут: в пилотном режиме запущен мобильный экологический комплекс на патрульном авто минприроды.

Он автоматически фиксирует незаконные сбросы на контейнерных площадках и отправляет данные в министерство. Через МВД — в «Госуслуги».

Срок наказания нарушителей сократится с месяцев до дней.

Самара впервые приняла первенство России по лыжероллерам: более 150 спортсменов из 25 регионов соревновались у «Самара Арены».

Сборная Самарской области — 3-я в общекомандном зачёте.

————.

Новости Самары и региона в оперативном режиме! Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы на Дзене.