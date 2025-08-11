В башкирском заказнике нашли гриб-звезду

Во время очередного обхода территории природного заказника «Бижбулякский» инспектор Сергей Бессилин сделал необычную находку — редкий гриб звездовик бахромчатый. Об этом сообщили в Минэкологии республики.
Этот удивительный гриб действительно похож на морскую звезду из-за того, что его лопасти раскрываются, образуя причудливую форму с шарообразной сердцевиной. Интересно, что сначала он растет под землёй, и только потом появляется на поверхности во всей красе.
Хотя гриб совершенно несъедобен, так как его мякоть слишком жесткая и не имеет ни вкуса, ни запаха, он представляет большой интерес для любителей тихой охоты. Встретить такую редкость и настоящая удача. Звездовик появляется в августе и растет до конца осени, предпочитая лиственные и хвойные леса.