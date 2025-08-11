Какой вариант верный и нужна ли тут буква «д»: запоминаем правописание слова

Не только школьники, но и образованные взрослые люди часто не знают, как правильно писать и говорить: «поскользнуться» или «подскользнуться». А может, оба варианта допустимы? Чтобы не прослыть безграмотным, нужно знать верное написание глагола. «Газета.Ru» выяснила, почему в этом слове так часто допускают ошибку и как запомнить его правописание.