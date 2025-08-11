Прокуратура Красноглинского района в Самаре вынесла 13 предостережений УК

Надзорное ведомство сообщило, что прокуратура Красноглинского района предостерегла глав 13 управляющих организаций о недопустимости нарушений в области ЖКХ.
В ходе инспекции подготовки многоэтажек к началу отопительного сезона обнаружились случаи, когда некоторые управляющие компании не в полном объеме представили в системе «Электронное ЖКХ» необходимые сведения и документацию для получения паспортов готовности жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период.
На данный момент прокуратура продолжает держать под контролем вопросы подготовки жилых домов к началу отопительного сезона.
Ранее мы писали, что жителей пяти улиц в Самаре расселят в рамках КРТ с 2026 по 2029 год.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.