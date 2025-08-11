Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура Красноглинского района в Самаре вынесла 13 предостережений УК

Надзорное ведомство сообщило, что прокуратура Красноглинского района предостерегла глав 13 управляющих организаций о недопустимости нарушений в области ЖКХ.

Надзорное ведомство сообщило, что прокуратура Красноглинского района предостерегла глав 13 управляющих организаций о недопустимости нарушений в области ЖКХ.

В ходе инспекции подготовки многоэтажек к началу отопительного сезона обнаружились случаи, когда некоторые управляющие компании не в полном объеме представили в системе «Электронное ЖКХ» необходимые сведения и документацию для получения паспортов готовности жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период.

На данный момент прокуратура продолжает держать под контролем вопросы подготовки жилых домов к началу отопительного сезона.

Ранее мы писали, что жителей пяти улиц в Самаре расселят в рамках КРТ с 2026 по 2029 год.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.