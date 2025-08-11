В Омске временно изменится движение ряда маршрутов общественного транспорта

В период с 20:00 15 августа до 6:00 18 августа на участке дороги от жилого дома № 16/4 до жилого дома № 13/3 по улице 70 лет Октября будет закрыто движение для всех видов транспорта, сообщает пресс-центр администрации города Омска. Ограничения вводятся из-за поведения ремонтных работ.
На время перекрытия проезжей части по улице 70 лет Октября движение городского пассажирского транспорта будет организовано по измененным схемам:
— автобусы по маршрутам № 23, 24, 64, 94, 212, 424, 500, 503 с улицы 70 лет Октября будут следовать по улицам Дмитриева, Ватутина, Конева, далее — по утвержденным схемам;
— автобусы по маршрутам № 3, 8 Н, 21, 61, 88, 95, 200, 305, 331, 344, 409, 410, 415, 418 будут следовать с улицы 70 лет Октября по улицам Дмитриева, Ватутина, Конева, 70 лет Октября, Енисейской, далее — по утвержденным схемам, в обратном направлении — по улицам Енисейской, 3-й Енисейской, Конева, Ватутина, Дмитриева, 70 лет Октября, далее — по утвержденным схемам;
— троллейбусы по маршруту № 7 м при движении от микрорайона «Зеленая река» до остановки «Архитектурная» будут следовать по улицам Волгоградской, Ватутина, Перелета, Крупской, бульвару Архитекторов, проспекту Комарова и далее до остановки «Микрорайон Зеленая река» по действующей схеме;
— троллейбусы по маршруту № 16 при движении от поселка «Солнечный» до остановки «Архитектурная» будут следовать по улицам Дианова, Лукашевича, проспекту Комарова, бульвару Архитекторов, Крупской, Перелета и далее до остановки «Пос. Солнечный» по действующей схеме.