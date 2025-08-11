В Омске временно изменится движение ряда маршрутов общественного транспорта

В период с 20:00 15 августа до 6:00 18 августа на участке дороги от жилого дома № 16/4 до жилого дома № 13/3 по улице 70 лет Октября будет закрыто движение для всех видов транспорта, сообщает пресс-центр администрации города Омска. Ограничения вводятся из-за поведения ремонтных работ.