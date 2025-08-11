Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП с тремя погибшими

Отмечается, что изначально на место аварии прибыло четыре бригады скорой. Несовершеннолетним детям 4, 12 и 17 лет и двоим взрослым 23 и 24 лет на месте происшествия была оказана вся необходимая медицинская помощь, затем все они были доставлены в Дятловскую ЦРБ.