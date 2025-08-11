Минздрав рассказал о состоянии детей, пострадавших в ДТП с тремя погибшими

В Министерстве здравоохранения сообщили актуальную информацию о состоянии пострадавших в жуткой аварии в Дятловском районе Гродненской области.
Напомним, страшная авария случилась вечером в воскресенье, 10 августа 2025 года: в лобовом столкновении Renault и Mersedes погибли трое человек, 47-летний водитель и 47-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также 48-летний водитель Mercedes (здесь — предварительные выводы о причинах).
В ДТП пострадало несколько человек, в том числе и дети. О состоянии их здоровья и его динамике сообщили медики.
Отмечается, что изначально на место аварии прибыло четыре бригады скорой. Несовершеннолетним детям 4, 12 и 17 лет и двоим взрослым 23 и 24 лет на месте происшествия была оказана вся необходимая медицинская помощь, затем все они были доставлены в Дятловскую ЦРБ.
4-летний ребенок и 12-летняя девочка с тяжелыми травмами сразу поступили в отделение реанимации. Девочка по экстренным показаниям была отправлена в операционную еще до прибытия областных специалистов.
В настоящее время 4-летний ребенок, у которого была диагностирована травма живота, а также перелом голеностопного сустава, переведен в ГОДКБ.
12-летняя девочка — в отделении реанимации Дятловской ЦРБ, ее состояние медики оценивают как тяжелое.
17-летний юноша и 24-летняя девушка, состояние которых — средней тяжести, получают все необходимое лечение в хирургическом отделении Дятловской ЦРБ.
Еще одна пострадавшая, 23-летняя девушка, которая в результате ДТП получила перелом бедра, доставлена в БСМП, где находится под наблюдением врачей.
