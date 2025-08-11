Специалисты займутся внедрением ИИ в сфере судебной экспертизы

Директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин и исполнительный директор СЭП РФ Денис Подшиваленко подписали соглашение о сотрудничества, в рамках которой будет осуществляться разработка и внедрение новых подходов в сфере судебной экспертизы. Как отметили в пресс-службе, значимый аспект партнерства организаций — это производство общего механизма рецензирования научной обоснованности судебных экспертиз по отдельным направлениям, входящим в предмет деятельности СПб ФИЦ РАН.