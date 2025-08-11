После отпуска хочется уволиться: как пережить возвращение на работу без стресса

Многие после выхода из отпуска сталкиваются с ощущением упадка сил, нежеланием возвращаться к прежнему ритму жизни, а иногда и с мыслями об увольнении. Психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», как быстро адаптироваться к рабочему процессу и мотивировать себя на достижение новых целей.
По ее словам, находясь в отпуске, нужно заранее продумать, как вы будете возвращаться на работу, и перестроить режим дня.
— Важно понимать, что когда человек бурно проводит отпуск, например посещает вечеринки и пьет алкоголь, то за пять дней до возвращения на работу нужно перестроить график на обычный рабочий режим. Нужно ложиться спать и просыпаться как в рабочие будни. Если человек знает, что ему будет сложно возвращаться к привычному ритму, нужно об этом обязательно позаботиться заранее, — сказала она.
Эксперт отметила, что первый рабочий день после отпуска может быть самым сложным, потому что человеку будет сложно сконцентрироваться на задачах и полностью погрузиться в процесс. Пережить этот день помогут приятные планы на вечер.
— Однако можно себе помочь пережить этот день в более позитивном настрое, например, после рабочего дня запланировать интересное времяпровождение. Вы можете встретиться с друзьями, пойти в кино, в музей или в ресторан. Главное, выбрать то, что действительно доставляет вам удовольствие и наполняет силами. Такое поощрение поможет собраться и настроиться на продуктивный день, — посоветовала Наумова.
Кроме того, специалист отметила: для того чтобы после отпуска плавно войти в рабочий режим, нужно повышать уровень своей осознанности. Необходимо проанализировать: действительно ли вам нравится ваша работа и удовлетворены ли вы своей жизнью. Если человек счастлив и любит свою работу, то он достаточно легко к ней возвращается.
— А если человеку приходится переступать через себя, уговаривать себя выйти на работу после отпуска, а не писать заявление на увольнение, то нужно проанализировать, почему это происходит. Необходимо проработать эти сложности, с каждым фактором нужно разбираться детально, тогда выход на работу будет приятным и легким, — заверила собеседница «ВМ».
Помимо этого, эксперт объяснила, что нужно ставить перед собой новые карьерные цели и планы, чтобы замотивировать себя на развитие.
— В случае, если апатия после отпуска затянулась, нужно обратиться за помощью к психологу, чтобы предотвратить развитие депрессивного расстройства, — заключила психолог.
