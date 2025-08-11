19 новых кинозалов готовятся к открытию в Пермском крае

В Прикамье продолжаются работы по открытию кинозалов в рамках проекта «Социальный кинозал». Уже открылись новые залы в деревне Гожан и селе Старый Шагирт Куединского района.
В Лысьве, Красновишерске, Добрянке, Краснокамском, Оханском, Пермском, Чердынском, Частинском, Уинском, Гайнском, Чернушинском, Кочевском, Осинском, Кудымкарском и Бардымском округах до 22 августа начнут работу новые площадки. А в декабре к ним присоединится и кинозал в деревне Мостовой.
На сегодняшний день в крае уже работает 181 социальный кинозал, а к концу года их будет более 200. География распространения проекта — все.
муниципалитеты Пермского края: самый южный кинозал в селе Большой Гондыр с населением 1141 человек, а самый северный — в поселке Ныроб с населением 4602 человек.
За прошедшие 5 лет выросло и количество зрителей. Так, в 2019 году социальные кинозалы Пермского края посетили 47,3 тыс. человек, а к 2024 году количество посетителей увеличилось в 12 раз до 570 тыс. человек.
Уже сейчас идет отбор краевых и муниципальных учреждений культуры Прикамья для участия в проекте «Социальный кинозал» в 2026 году.
Проект «Социальный кинозал» реализуется Пермской синематекой с 2019 года при поддержке Министерства культуры Пермского края в соответствии с национальным проектом «Семья». Открытие центров культуры на базе библиотек, домов культуры и музеев в муниципалитетах края дает возможность жителям региона получить доступ к современному кинематографу.