Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Университет сервиса подвел первые итоги приемной кампании 2025 года

Завершилась основная волна приема на места, финансируемые из федерального бюджета.

Завершилась основная волна приема на места, финансируемые из федерального бюджета. Университет сервиса подводит первые итоги приемной кампании 2025 года.

В этом году значительно увеличилось общее количество поданных заявлений и составило 3679, что на 68% превышает показатели 2024 года, демонстрируя растущую популярность университета и его программ среди абитуриентов.

Значительный рост заявлений зафиксирован на ИТ-направления. В частности, конкурс на программу бакалавриата «Информационные системы и технологии» достиг 7 человек на место. Стабильно высоким спросом пользуются программы для сферы туризма. Конкурс на программу бакалавриата «Туризм и индустрия гостеприимства» составил 4 человека на место. Новая программа университета «Менеджмент в социальной сфере» имела значительный интерес среди абитуриентов — 3 человека на место. Эти направления и программы являются приоритетными для университета и экономики региона и страны в целом.

Традиционно важным критерием востребованности программы среди абитуриентов остается средний балл ЕГЭ. Наивысшие средние баллы по результатам ЕГЭ зафиксированы на программах бакалавриата «Мода и дизайн» (71,9), «Менеджмент в социальной сфере» (70,1) и «Туризм и индустрия гостеприимства» (66,3).

Самый высокий балл ЕГЭ с учетом индивидуальных достижений в общем конкурсе — 264 баллов — отмечен на программе бакалавриата «Менеджмент в социальной сфере» направления подготовки 39.03.02 Социальная работа.

Полный переход процедуры приема по всем образовательным программам на онлайн-формат стал ключевой особенностью этого года. Мы видим, что современные цифровые сервисы делают процесс поступления максимально комфортным, обеспечивая скорость, прозрачность и эффективность взаимодействия между абитуриентами и университетами. В текущую приемную кампанию абитуриенты активно пользовались суперсервисом «Поступление в вуз онлайн». Количество желающих подать документы дистанционно растет ежегодно.

Так, в 2023 году суперсервисом воспользовались 30% поступающих в Университет сервиса, в 2024 — уже 46%, а в этом году — 90%. Это определенно свидетельствует об удобстве такого формата подачи документов. В этом году сервис стал еще универсальнее, охватив все уровни образования — бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и СПО.

В рамках целевого приема в 2025 году в Университет сервиса зачислено 11 абитуриентов. Среди ключевых партнеров: Министерство промышленности и торговли Самарской области. Министерство цифрового развития и связи Самарской области, Министерство туризма Самарской области, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области АО «АВТОВАЗ», АО «ВАЗСИСТЕМ», ООО «Летай и Смотри Агро», Тольяттинский индустриально-педагогический колледж, Реабилитационный центром для инвалидов «Доблесть», ООО «Новые медицинские технологии».

В интересах региона и работодателей будут подготовлены кадры по программам бакалавриата: «Информационные системы и технологии», «Информационная безопасность», «Управление качеством», «Социальная работа», «Гостиничное дело». Средний балл ЕГЭ студентов целевого приема зафиксировался на отметке 58 баллов.

По отдельной квоте для участников СВО и их детей в Университет сервиса поступило 13 абитуриентов, из них 8 являются участниками СВО, в том числе двое — участники губернаторской программы «Время героев». В прошлом году по отдельной квоте было зачислено 8 абитуриентов.