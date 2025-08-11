Университет сервиса подвел первые итоги приемной кампании 2025 года

Так, в 2023 году суперсервисом воспользовались 30% поступающих в Университет сервиса, в 2024 — уже 46%, а в этом году — 90%. Это определенно свидетельствует об удобстве такого формата подачи документов. В этом году сервис стал еще универсальнее, охватив все уровни образования — бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура и СПО.