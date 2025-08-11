Ричмонд
Путин подписал указ о пошиве формы для военнослужащих из российских тканей

Новый указ обяжет поставлять военную форму только российского производства.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Военная форма для военнослужащих российских Вооружённых сил должна с 1 января 2026 года быть только российского производства, а с 2027 года — пошитой из российских тканей, следует из указа президента РФ Владимира Путина.

«Постановляю правительству Российской Федерации, министерству обороны Российской Федерации и министерству промышленности и торговли Российской Федерации принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку… вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.

Отмечается, что к 2027 году такие поставки должны быть из тканей и трикотажных полотен, произведённых на территории России.