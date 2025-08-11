Шпионский вирус LunaSpy: как он атакует смартфоны и можно ли от него защититься

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали резкий рост числа атак вируса LunaSpy, целями которого становились российские пользователи операционной системы Android. Было зафиксировано более трех тысяч случаев заражения. Что представляет собой вирус LunaSpy, чем он опасен и можно ли от него избавиться — в материале «Вечерней Москвы».
Как действует вирус.
Вирус получил распространение через популярные мессенджеры. Злоумышленники маскируют его под якобы полезные приложения. Вирус может записывать аудио и видео, определять местоположение, делать скриншоты, получать доступ к паролям из браузеров и мессенджеров, СМС-сообщениям, телефонной книге и истории звонков.
Чтобы получить расширенные права доступа к данным пользователя, LunaSpy «притворяется» антивирусной программой. Он показывает поддельное уведомление о якобы грозящей устройству опасности.
Эксперты рекомендуют загружать приложения только из надежных источников, не открывать файлы из подозрительных сообщений, использовать антивирус и регулярно обновлять операционную систему, как и все установленные на устройство приложения. Эти меры помогут избежать заражения смартфона LunaSpy и утечки данных в руки злоумышленников.
Нужно критическое мышление.
Специалист по кибербезопасности Алексей Лукацкий обратил внимание на то, что LunaSpy — вирус, разработанный под платформу Android. Поэтому пользователям устройств с другими операционными системами его не стоит опасаться.
— При установке LunaSpy начинает маскироваться под работу антивируса: сканирует смартфон, находит какие-то несуществующие проблемы. Но основное его предназначение — шпионить за пользователем, — объяснил эксперт.
Нередки случаи, когда пользователи сами скачивают вирус, пользуясь ненадежным источником, или переходят по ссылке от «друга» — другого пользователя, устройство которого скомпрометировано.
— Чтобы не стать жертвой вируса, в первую очередь нужно развивать критическое мышление и не ставить сторонние приложения на смартфон, если вы не уверены в их источнике, — посоветовал собеседник «ВМ».
Также необходимо проверять, какие права доступа запрашивает приложение, и на основании этого делать вывод о том, что делает программа. Например, антивирус едва ли должен запрашивать доступ к фотографиям — это избыточный функционал, который может говорить о том, что приложение является вирусным.
— Нет стопроцентной гарантии того, что если LunaSpy попал на устройство, то его можно убрать с него. В этом случае лучше переустановить операционную систему с нуля или из резервной копии, если она есть, — отметил Лукацкий.
После переустановки системы стоит установить разрешение доступа к различным сервисным функциям смартфона, чтобы в будущем подобные вредоносные программы не смогли заразить устройство, заключил эксперт.
