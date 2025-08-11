Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шадыханов рассудит кубковую игру «Акрона», а Перезва — матч «Крыльев Советов»

РФС уточнил, кто отработает встречи с участием команд из Самарской области 12-го и 13 августа (6+).

Источник: МК.RU Самара

РФС уточнил, кто отработает встречи с участием команд из Самарской области 12-го и 13 августа (6+).

12 августа матч группы D Кубка России между «Акроном» и ЦСКА рассудит Павел Шадыханов. Ему помогут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. Резервный — Кирилл Силантьев. На ВАР и АВАР будут Рафаэль Шафеев и Сергей Карасев.

На игру «Сочи» с «Крыльями Советов» 13 августа назначили Максима Перезву. Ассистенты — Варанцо Петросян и Михаил Шпильфогель. Резервный рефери — Антон Анопа. За видео будут отвечать Иван Абросимов и Ян Бобровский.

Ранее подробнее рассказывали о предстоящей встрече «красно-черных» с «армейцами».

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2024 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше