96 улиц без горячей воды: РСТ «Северная» в среду уходит на плановый ремонт

«Информируем жителей Центрального и Ленинградского районов, что в соответствии с утвержденным графиком вывода в ремонт тепловых источников, на период с 13 по 26 августа тепловая станция “Северная” будет остановлена на плановый ремонт. Отключение горячего водоснабжения при этом затронет дома и административные здания более чем на 90 улицах Калининграда. Обращаем внимание, что при наличии технической возможности, часть потребителей будет переключена на другие тепловые источники», — отмечается в сообщении в телеграм-канале предприятия.