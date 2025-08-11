В Омске розыгрыш студента железнодорожного техникума обернулся грандиозным скандалом

Сегодня, 11 августа, в телеграм-канале «Новости Омска|Жесть» появилось видео с розыгрышем именинника — студента омского техникума железнодорожного транспорта. Во время инсценированного задержания спецназом, студент заявил на камеру, что дал огромную взятку своему преподавателю.
«Учусь на четвертом курсе в омском техникуме железнодорожного транспорта на помощника машиниста. Взятку передавал своему преподавателю. Где-то 540 тысяч рублей», — говорит на камеру во время импровизированного «допроса» искренне напуганный молодой человек.
Розыгрыш мог бы остаться глупой шуткой друзей, заплативших значительную сумму за это костюмированное представление. Однако, кто-то из присутствовавших на вечеринке не удержался, и выложил ролик «допроса» в интернет. Роликом заинтересовалась настоящая омская полиция, которая по факту заявления молодого человека о взятке теперь проверяет студента и учебное заведение.