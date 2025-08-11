Стартовала реконструкция трамвайного кольца у «Детского центра» в Волгограде

В то же время, работы не останавливаются и на других участках в Центральном и Дзержинском районах. Полным ходом идет подготовка основания и монтаж рельсов. Около полусотни рабочих и целая армия техники ежедневно трудятся, чтобы волгоградцы как можно скорее смогли оценить перемены.