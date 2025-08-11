Стартовала реконструкция трамвайного кольца у «Детского центра» в Волгограде

Волгоградцы следят за масштабной реконструкцией трамвайных путей. Сейчас подрядчик активно взялся за обновление разворотного кольца у «Детского центра». Старые рельсы уже демонтированы, и кипит работа над созданием прочного основания для новых путей. Геотекстиль, песок, щебень — все это станет надежной основой для долгой и безопасной службы обновленного трамвайного полотна, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу мэрии.
В то же время, работы не останавливаются и на других участках в Центральном и Дзержинском районах. Полным ходом идет подготовка основания и монтаж рельсов. Около полусотни рабочих и целая армия техники ежедневно трудятся, чтобы волгоградцы как можно скорее смогли оценить перемены.
Конечно, реконструкция вносит временные коррективы в работу общественного транспорта, о чем стоит помнить, планируя свои поездки.