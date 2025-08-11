Петербургу добавят сотни новых урн, чтобы меньше мусорили мимо

На прошедшей неделе, с 4 по 10 августа, на уборку улиц в Петербурге уходило в среднем 9 тысяч кубометров воды в сутки. При необходимости улицы моют с шампунем. За минувшие семь дней его потребовалось 4,5 тысячи литров. Также с улиц вывезли более 1100 тонн смета и почти 1200 кубометров мусора.