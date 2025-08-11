Ричмонд
Петербургу добавят сотни новых урн, чтобы меньше мусорили мимо

В Петербург пришла прохлада после затяжной жары, но в регионе все еще слишком тепло, чтобы уменьшать расход воды на мытье улиц. Дорожники продолжают держать его на максимуме, рассказали 11 августа в комитете по благоустройству.

6фотографий

На прошедшей неделе, с 4 по 10 августа, на уборку улиц в Петербурге уходило в среднем 9 тысяч кубометров воды в сутки. При необходимости улицы моют с шампунем. За минувшие семь дней его потребовалось 4,5 тысячи литров. Также с улиц вывезли более 1100 тонн смета и почти 1200 кубометров мусора.

«Это особенно актуально в самый пик сезона, когда велико количество желающих проводить время на открытом воздухе с едой и напитками. Следы от всего этого, а также мелкий мусор удалять с поверхности тротуаров и проезжей части сейчас требуется чаще обычного», — отметили в комитете.

Вдобавок в Петербурге решили увеличить количество урн. На прошлой неделе добавили несколько штук на Адмиралтейской набережной. А всего до конца года планируют установить еще около 730 урн.

В понедельник, 11 августа, улицы Петербурга приводят в порядок 511 машин и 901 дворник. По вопросам уборки можно обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по телефону: 576−14−83.