В Госдуме предложили упростить требования к указанию паспортных данных

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Александр Демин, Владимир Плякин и Анна Скрозникова направили обращение главе Минюста РФ Константину Чуйченко с предложением упростить требования к указанию паспортных данных при оформлении заявлений, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторы заявления отмечают, что для надежной идентификации личности и проверки действительности паспорта через официальный сервис МВД России достаточно лишь серии и номера документа. Таким образом, сбор и хранение остальной информации является избыточным.
«В связи с этим партия “Новые люди” предлагает разработать методические рекомендации для органов власти и организаций, а также обновить типовые формы документов, закрепив в них правило, по которому для идентификации личности по паспорту достаточно указания его серии и номера», — сказано в документе.
Также подчеркивается, что приведение сложившейся практики в соответствие с цифровыми возможностями и действующим законодательством станет важным шагом в сторону упрощения бюрократических процессов.
«Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Константин Анатольевич, поручить профильным департаментам проработать предложения по системному упрощению требований к указанию паспортных данных в гражданском обороте», — написано в документе.