Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет

«В 2018 году меня посетил, к счастью, с дружественным визитом, диагноз — рак головного мозга. В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив — вот, семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.