Роман Попов рассказал о рецидиве тяжелой болезни спустя семь лет

Актер «Полицейского с Рублевки» Попов сообщил о рецидиве рака головного мозга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Актер сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов сообщил, что спустя семь лет у него случился рецидив рака головного мозга.

«В 2018 году меня посетил, к счастью, с дружественным визитом, диагноз — рак головного мозга. В 2019 году, не без помощи моих друзей, коллег, продюсеров, я смог победить этот диагноз. Но случился рецидив — вот, семь лет спустя вернулся диагноз, и не один, а с осложнениями», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам актера, он практически ослеп: на правый глаз полностью, на левый — частично.

«Очень хочется работать, очень хочется жить. Надеюсь продолжить съемки уже в ближайшие пару месяцев, если получится. Но пока что я достаточно несамостоятельный: хожу с помощью, ем с помощью — в общем, все с помощью. Мир не без добрых людей», — добавил Попов.