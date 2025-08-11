Главе СК доложат детали дела о повреждении могил бойцов СВО в Ростовской области

Ход расследования дела повреждении захоронений участников СВО в Ростовской области взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает пресс-служба федерального Следкома.
— Председатель СК России поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — говорится в информации ведомства.
Напомним, накануне донские следователи получили сообщение о том, что неизвестный вандал повредил надмогильные кресты с мемориальными досками. После этого было возбуждено дело по статье «Повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов» (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ).
Сейчас ведется следствие. Вандалу после задержания грозят штрафы до 3 млн рублей, до трех лет принудительных работ или лишение свободы на тот же срок.
Подпишись на нас в Telegram.