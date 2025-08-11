В РФ создано ПО «Сипуха», способное выявить поддельные голоса мошенников

Российские ученые из НИЯУ МИФИ разработали программу «Сипуха» для выявления поддельных голосов в телефонных разговорах. Об этом сообщила Газета.ru.
Система использует нейросетевые алгоритмы, обученные на базе из 200 тысяч аудиозаписей. В обучающую выборку вошли как реальные голоса, так и дипфейк-записи. Программа анализирует математические параметры звука для обнаружения искусственно созданных голосовых подделок.
В настоящее время ведется разработка облачного сервиса на основе этой технологии. Планируется его интеграция с кол-центрами, мессенджерами и другими коммуникационными системами.