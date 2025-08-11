Ричмонд
В Музее Модерна откроется выставка об истории велосипедного спорта в Самаре

14 августа в 19:00 в Музее Модерна откроется выставка «На велосипеде в космос» (0+), посвящённая истории велосипедного спорта и его роли в Самаре.

Экспозиция включает уникальные модели из Политехнического музея Москвы: велосипед «бегунок» 1817 года, «костотряс» Мишо 1886 года, тандем и другие образцы XIX-XX веков, а также архивные документы и аксессуары для велосипедистов. Особое внимание уделено истории Ракетно-космического центра «Прогресс», ранее производившего велосипеды под именем «Дукс».

Выставка продлится до 1 февраля 2026 года. Вход в день открытия — свободный.

Адрес музея: ул. Красноармейская, 15. Подробности по телефону +7 (846) 333−24−98.

Ранее мы писали, что Самарский театр драмы представит спектакль-прогулку «ВОЛГА_ДОК» (16+) с аудиоплейлистом по улицам города.

