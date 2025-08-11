В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета

«Ограничения затрагивают только мобильный интернет — голосовая связь и SMS остаются доступными. Фиксированный интернет (проводной) и общественные Wi-Fi-сети (в кафе, торговых центрах, отелях и других социально значимых объектах) продолжают работать в штатном режиме. Работаем над тем, чтобы все возможные неудобства свести к минимуму», — уточнили в министерстве.