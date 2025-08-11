Ричмонд
В КБР ввели ограничения в работе мобильного интернета

В Кабардино-Балкарии ввели временные ограничения в работе мобильного интернета.

Источник: © РИА Новости

НАЛЬЧИК, 11 авг — РИА Новости. Временные ограничения в работе мобильного интернета вводятся в Кабардино-Балкарии, это вызвано мерами безопасности, сообщило региональное министерство цифрового развития.

«В настоящий момент в регионе органами власти корректируется работа мобильной связи и вводятся временные ограничения в отдельных локациях. Это комплексная мера в условиях современных вызовов, в т.ч. объявлении режима беспилотной опасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны кратковременные перебои мобильного интернета.

«Ограничения затрагивают только мобильный интернет — голосовая связь и SMS остаются доступными. Фиксированный интернет (проводной) и общественные Wi-Fi-сети (в кафе, торговых центрах, отелях и других социально значимых объектах) продолжают работать в штатном режиме. Работаем над тем, чтобы все возможные неудобства свести к минимуму», — уточнили в министерстве.

По его данным, аналогичные меры уже применяются в других регионах России в рамках обеспечения безопасности. А на федеральном уровне разрабатываются решения для обеспечения доступа к социально значимым сервисам в условиях подобных ограничений.

Минцифры во избежание возможных неудобств рекомендует жителям региона иметь наличные деньги для оплаты и скачать карты в оффлайн-режиме в навигационном приложении.