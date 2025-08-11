Челябинск впервые присоединится к празднованию Дня хороводов

Мероприятие стало уже традиционным для многих населённых пунктов, но у нас пройдёт впервые. В этом году в рамках фестиваля состоится акция «Хоровод Великой Победы», посвящённая юбилею окончания Великой Отечественной войны, действующим защитникам Отечества и памяти воинов-героев прошлого.