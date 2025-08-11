Челябинск впервые присоединится к празднованию Дня хороводов

Мероприятие стало уже традиционным для многих населённых пунктов, но у нас пройдёт впервые. В этом году в рамках фестиваля состоится акция «Хоровод Великой Победы», посвящённая юбилею окончания Великой Отечественной войны, действующим защитникам Отечества и памяти воинов-героев прошлого.
Кроме хороводов, объединяющих тысячи граждан из разных уголков большой страны, участников мероприятия ожидает концерт с народными песнями и этнокухня. Гостей накормят оладушками из русской печи и напоят чаем из самовара. В центре города организуют тематические фотозоны.