В Суворовском для спортсменов разных возрастов прошла «Царь-гонка»

— Самое сложное — сама дистанция. По такой жаре пять километров с хорошим набором высоты выматывают. Я один из первых участников гонки, бегал, когда еще ничего не было, и каждый раз вижу, как трасса и организация становятся лучше, — поделился ростовчанин Олег Самарин, один из постоянных участников.