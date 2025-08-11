Ричмонд
В Суворовском для спортсменов разных возрастов прошла «Царь-гонка»

Сразу две тяжелых дистанции преодолели более 200 участников.

Источник: Комсомольская правда

В парке 70-летия Победы жилого района Суворовский 9 августа состоялась «Царь-гонка». В ней приняли участие более двухсот спортсменов разных возрастов из разных регионов. Развернулись соревнования на специально оборудованной вело- и беговой трассе «Горный манеж», которую создала компания-застройщик района — объединение ВКБ-Новостройки.

«Царь-гонка» — это единственная в России гонка с препятствиями, где самые выносливые атлеты могут преодолеть подряд две дистанции за один день: 3 километра и 5 километров.

Всего на трассе было 13 препятствий — различные рукоходы, горы, рампы, стены и на «десерт» — переноска грузов. Каждое препятствие потребовало не только силы, но и техники.

Фото: предоставлено 1MI.

— Самое сложное — сама дистанция. По такой жаре пять километров с хорошим набором высоты выматывают. Я один из первых участников гонки, бегал, когда еще ничего не было, и каждый раз вижу, как трасса и организация становятся лучше, — поделился ростовчанин Олег Самарин, один из постоянных участников.

В этом году на старте можно было встретить не только опытных бегунов. По словам вице-президента Федерации гонок с препятствиями Ростовской области и главного тренера спортивного клуба «Суворов» Вячеслава Макарова, среди участников — финалист шоу «Суперниндзя. Дети» Сергей Минченок, пожарные, недавно вернувшиеся с тушения полевых возгораний, а также представители спецслужб: военные, полиция, МЧС.

Гонка давно стала визитной карточкой Суворовского района.

— «Суворовский» — самый спортивный район России. Здесь развиваются несколько направлений — от маунтинбайка до спортивной ходьбы. А гонки с препятствиями включают в себя элементы нашего казачьего воинского искусства, — отметил Президент Федерации гонок с препятствиями Ростовской области Николай Бритвин.

Всем участникам на старте выдали повязки с индивидуальными номерами и браслеты, которые помогают отслеживать соблюдение бегуном установленных правил.

Победители в ходе гонки не выявлялись, а каждый финишер получил памятную медаль индивидуального дизайна.