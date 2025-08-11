Белстат сказал, что инфляция в июле составила 7,4% и назвал подорожавшие товары

Если сравнивать цены июля-2025 с ценами декабря-2024, то в среднем они подросли на 5,6%. Продукты за обозначенный период времени прибавили в цене 7,3%, промтовары подорожали на 2,4%. Что касается услуг, то они тоже поднялись в цене, в среднем на 6,7%.