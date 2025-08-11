Белстат сказал, что инфляция в июле составила 7,4% и назвал подорожавшие товары

В Национальном статистическом комитете Беларуси сообщили, что годовая инфляция в июле (то есть индекс потребительских цен июля-2025 в сравнении с июлем-2024) составила 7,4%. Если же сравнить цены июля-2025 с ценами июня-2025, то в среднем товары и услуги подорожали на 0,2%.
За год стоимость продовольственных товаров выросла на 10,6%, непродовольственных — на 3%, услуг — на 7,6%.
Если сравнивать цены июля-2025 с ценами декабря-2024, то в среднем они подросли на 5,6%. Продукты за обозначенный период времени прибавили в цене 7,3%, промтовары подорожали на 2,4%. Что касается услуг, то они тоже поднялись в цене, в среднем на 6,7%.
